Messe AgroTier will mit Innovationen punkten

500 Aussteller präsentieren vom 6. bis zum 9. September in Wels ihre Produkte und Dienstleistungen rund um Tierzucht und Stalltechnik

An den vier Messetagen erwartet die Besucher am Welser Messegelände geballte Landwirtschaftskompetenz. Die neue Messe AgroTier will mit Innovationen, Trends und neuen Technologien aus den Bereichen Smart Farming, Tierzucht und technische Entwicklungen punkten. Bauern sollen sich wertvolle Tipps holen, um den Betrieb zu optimieren.

Die AgroTier ist in mehrere Themen gegliedert: Tierzucht, Pro Tier (Tiergesundheit, Futtermittel), Pro Technik (Stalltechnik), Forst & Holz und Pro Hof (für Direktvermarkter). Für Rinder, Schweine, Pferde, Schafe und Ziegen gibt es eigene Kompetenzzentren. „Jeder sechste Arbeitsplatz in Oberösterreich hängt direkt oder indirekt mit der Landwirtschaft zusammen“, erläuterte am Montag Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger die Bedeutung einer derartigen Messe.

Zeitgleich mit der AgroTier findet die Welser Herbstmesse statt. Hier finden die Produzenten regionaler Lebensmittel und ihre Erzeugnisse eine Plattform. Gleichzeitig werden die Trends und Entwicklungen im Lebensmittelsektor in den Vordergrund gerückt. Das Welser Volksfest geht vom 31. August bis zum 2. September und vom 6. bis zum 9. 9. über die Bühne, Probebeleuchtung ist am 30. August.