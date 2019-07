Messerangriff in Linzer Altstadt: Opfer (37) legte sich schlafen

LINZ — Von zwei Unbekannten attackiert und dabei erheblich verletzt wurde in der Nacht zum Sonntag in Linz ein Nachtschwärmer.

Der 37-Jährige war gegen 23.30 Uhr in der Altstadt unterwegs, als er vor einem Lokal an der Hahnengasse von zwei Unbekannten nach Zigaretten gefragte wurde. Plötzlich habe einer ein Messer gezückt, gab der Linzer später an. Der Unbekannte stach ihm damit in den Unterarm.

Danach flüchteten die Unbekannten in Richtung Schlossberg. Obwohl er dadurch eine etwa zehn Zentimeter lange und fast zwei Zentimeter tiefe Wunde erlitt, ging der Verletzte noch heim zu seiner Lebensgefährtin. Er wickelte Handtücher über den Arm und legte sich schlafen. Erst am Sonntagvormittag gegen 9.45 Uhr alarmierte das Paar Rettung und Polizei.

Der 37-Jährige wurde daraufhin in den Med Campus III. gebracht. Die Polizei Linz-Kleinmünchen bittet nunmehr Zeugen um Hinweise unter Tel. 059133/4585.