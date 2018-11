Messerattacke in Brüssel – Polizist verletzt

Bei einer Messerattacke in Brüssel ist ein Polizist verletzt worden. Der Angreifer stach Dienstagfrüh vor dem Polizeipräsidium der belgischen Hauptstadt auf den Beamten ein, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Beamte sei dabei leicht verletzt und zur Behandlung in ein Spital gebracht worden. Der Angreifer wurde von anderen Polizisten niedergeschossen. Er schwebte nicht in Lebensgefahr.

Örtlichen Medienberichten zufolge soll der Mann bei der Attacke „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) gerufen haben. Die Polizeisprecherin wollte diese Berichte allerdings nicht bestätigen.