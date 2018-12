In Langenwang in der Steiermark ist es am Freitag im Zuge eines Autokaufes zu einer Messerattacke gekommen. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Der Täter ist flüchtig. Eine Alarmfahndung wurde ausgelöst. Über die Hintergründe der Tat konnte die Landespolizeidirektion Steiermark Samstag früh noch keine näheren Angaben machen.