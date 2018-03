Messerattacke: Soldat erschießt Angreifer

WIEN — Ein 26-jähriger Mann hat in der Nacht auf Montag eine Messerattacke auf einen Wachposten des Bundesheeres vor der Residenz des iranischen Botschafters in Wien-Hietzing verübt. Der Soldat (23) wehrte den Angreifer mit Schüssen aus der Dienstwaffe ab. Der Mann starb an Ort und Stelle. Der Wachposten erlitt eine Schnittverletzung am rechten Oberarm und einen schweren Schock. Dass es für ihn nicht schlimmer ausging, sei nur dem Umstand zu verdanken, dass er eine Stichschutzweste trug, sagte Polizeisprecher Harald Sörös: „Ohne diesen Schutz wäre er tot gewesen, hundertprozentig.“

Der 26-Jährige sei gegen 23.30 Uhr ohne Vorwarnung auf den vor der Villa Blaimschein in der Wenzgasse 2 postierten Soldaten losgegangen, sagte Sörös. Es kam zu einem kurzen Gerangel.

Pfefferspray half nicht

Der Soldat aus Tirol versuchte zunächst, den Angreifer mit Pfefferspray abzuwehren, sagte Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums. Erst als das keine Wirkung zeigte, habe er zur Waffe gegriffen. Beide Männer waren im Gerangel zu Sturz gekommen, „wobei der Tatverdächtige – wie sich auch bei der ersten Sichtung einer Videoauswertung bestätigte – unentwegt auf den Soldaten einstach“, sagte Sörös. Der Soldat feuerte schließlich zumindest vier Schüsse aus seiner Glock 17 ab. Der Berufssoldat habe, so Bauer, „aus jetziger Sicht alles richtig gemacht“.

Beim Täter handelt es sich um einen 26-jährigen mit österreichischer Staatsbürgerschaft und familären Wurzeln in Ägypten, sagte der Polizeisprecher. „Die Hintergründe der Tat sowie das Tatmotiv sind zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar und Gegenstand intensiver Ermittlungen. Vorerst könne nichts wirklich ausgeschlossen werden, auch nicht ein terroristischer Hintergrund bzw. religiöse, politische und selbst „sonstige“, völlig anders gelagerte Beweggründe bis hin zu psychischen Problemen.

Verstärkte Überwachung

Die Polizei verstärkte die Überwachung der diplomatischen Einrichtungen in ganz Wien durch den polizeilichen Streifendienst. Verteidigungsminister Mario Kunasek ordnete bis auf weiteres die doppelte Besetzung (zwei Soldaten) für diplomatische Objekte an.

Das Heer bewacht derzeit neun solcher Einrichtungen. Die Soldaten müssen im Vorfeld Trainings absolvieren, bei denen genau solche Szenarien wie jenes in Hietzing geübt werden, so Bauer.