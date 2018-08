Messi-Doppelpack bei Barcelonas 3:0-Auftaktsieg über Alaves

Der FC Barcelona ist Samstagnacht mit einem hochverdienten 3:0-(0:0)-Auftaktsieg über Alaves in die spanische Fußball-Meisterschaft gestartet. Kapitän Lionel Messi erzielte in der 64. Minute aus einem Freistoß die Führung für den Titelverteidiger. Es war das insgesamt 6.000 Tor von „Barca“ in der Liga-Geschichte. Philippe Coutinho (83.) erhöhte auf 2:0, ehe erneut Messi (92.) zum Endstand traf.