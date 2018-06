Messi will den letzten Makel auslöschen

VOLKSBLATT-WM-Serie, Gruppe D: Drei Mal in Folge scheiterten die Argentinier zuletzt an Deutschland — Viele Probleme in Quali

Lionel Messi hat im Fußball alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Wirklich alles? Nein, ein Pokal leistete bisher unbändigen Widerstand, in den Händen des argentinischen Superstars zu landen: die WM-Trophäe. Und immer waren es die Deutschen, die für diesen wohl einzigen Makel seiner sonstigen Bilderbuchkarriere sorgten: 2006 und 2010 behielt die DFB-Elf im Viertelfinale die Oberhand, vor vier Jahren verhinderte Österreichs Nachbar mit einem 1:0-Finaltriumph den großen Coup für Messi und Co. Heuer können die beiden Nationen frühestens im Halbfinale aufeinandertreffen.

Von der nominellen Besetzung her gehören die Südamerikaner auch heuer wieder zu den ganz großen Favoriten. Alleine die Offensive ist neben Messi mit Stars wie Paulo Dybala, Gonzalo Higuain (beide Juventus), Sergio Aguero (Manchester City) oder Angel di Maria (Paris) mit Stars gespickt.

„Sind nicht Favoriten“

Ihre Klasse konnten sie aber in der jüngeren Vergangenheit kaum abrufen. Die Quali gelang erst mit einem Sieg in Ecuador am letzten Spieltag, mit 19 Treffern stellte man den zweitschlechtesten Angriff und Ende März schlitterte die Elf von Teamchef Jorge Sampaoli, bekannt als Verfechter des Offensivspiels, in ein 1:6-Debakel gegen Spanien. Wohl auch deshalb äußerte sich Messi zurückhaltend zur Titelfrage: „Wir sind nicht Favoriten bei der WM, da wir eine schwierige Quali hatten.“

Ein Torjäger fehlt im argentinischen Kader

Überraschend nicht dabei im Aufgebot des 58-jährigen Sampaoli, der von 2012 bis 2016 Chile erfolgreich betreut hatte, ist Inter-Torjäger Mauro Icardi, mit 29 Treffern Schützenkönig in Italiens Serie A. Unabhängig davon will Sampaoli „eine argentinische Mannschaft, die Fußball spielt. Mein Ziel ist es, die individuellen Stärken noch zu verbessern, um eine großartige WM zu spielen.“

Nach dem 4:0 gegen Haiti mit drei Messi-Toren trifft die „Albiceleste“ nun im letzten Test am Samstag auf Israel.

cg