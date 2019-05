Michael Niavarani übernimmt wieder Kabarett Simpl

Der Kabarettist Michael Niavarani kehrt nach mehr als 15 Jahren als künstlerischer Leiter an das Kabarett Simpl zurück. Er übernimmt das Haus, dessen Eigentümer er nunmehr ist, mit Beginn der neuen Theatersaison 2019/20 im Herbst.

“Wenn ich die Stiegen in der Wollzeile hinuntergehe, fühlt es sich ein bisserl an, als käme ich zu meinen Eltern auf Besuch. Sich wieder um den Simpl zu kümmern, neue Kabaretttexte für das ‘größenwahnsinnig gewordene Nudelbrett’ (Karl Farkas) zu schreiben, ist, wie nach Hause kommen”, so Niavarani laut Aussendung.

Er werde mit “Arche Noah Luxusklasse” eine neue Simpl-Revue schreiben und mit einem neuen Ensemble zum ersten Mal auch Regie führen. “Zwar muss ich auch kein altes Kastl reparieren, dafür aber eine neue Komödie produzieren, eine Parodie auf ‘Game of Thrones'”, so der Theaterleiter. Angekündigt sind Auftritte von Kollegen wie Tricky Nicki, Florian Scheuba und Magda Leeb mit ihrem Improv Comedy Ensemble.

Auch Harald Schmidt wird zu Gast sein: “Wir werden uns wieder in einigen frei assoziierten Gesprächen auf der Simpl-Bühne verlieren.” Darüber hinaus soll das Haus ein neues Logo bekommen: So darf sich “der 107-jährige Bulli auf eine Frischzellenkur freuen.” Niavarani leitete das Haus bereits von 1993 bis 2004, zudem ist er gemeinsam mit Künstlermanager Georg Hoanzl Betreiber des Globe Wien.