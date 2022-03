Midlake: For The Sake Of Bethel Woods

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Eine 20-jährige Bandkarriere und gerade mal fünf Studioalben, das jüngste nach neun Jahren. Sehnsüchtig wurden die Comenbacks von Midlake erwartet.

Und immer waren es dann kleine Wunderwerke der Folkrock-Kunst. So auch jetzt „For The Sake Of Bethel Woods“ — der Titel spielt auf den Schauplatz des Woodstock-Festivals an, und das passt gut zur Musik.

Wenn nach dem kurzen Intro „Commune“ die psychedelisch verspielten Songs „Bethel Woods“, „Glistening“ und „Exile“ ertönen, ist man wieder mittendrin in der märchenhaft-verwunschenen Welt von Bandleader Eric Pulido und seinen derzeit vier Mitstreitern.

Perfekt verschmelzen hier britischer und amerikanischer Folk der späten 1960er mit der kunstvoll-ambitionierten Rockmusik der darauf folgenden Dekade. Doch damit ist der Höhepunkt noch nicht einmal erreicht.

Der trägt den Titel „Feast Of Carrion“ und erinnert mit herrlichen Harmony-Gesängen an das bisher beste Midlake-Album „The Trials Of Van Occupanther“. Das krautrockig treibende „Gone“ und die abschließende Wall-of-Sound-Ballade „Of Desire“ sind ähnlich gelungen.