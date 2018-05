Mieter springt aus 10. Stock in den Tod

WELS — Dramatische Szenen spielten sich am Dienstagmorgen bei einem Wohnungsbrand in einem elfstöckigen Hochhaus in Wels-Lichtenegg ab. Der 45-jährige Mieter, in dessen Wohnung das Feuer ausgebrochen war, sprang zehn Stockwerke in die Tiefe. Er starb, mehrere Bewohner wurden verletzt.

Es war kurz vor fünf Uhr, als die Zeitungsausträgerin Brigitte Röckendorfer das Haus betrat und direkt in den zehnten Stock zu ihrer ersten Kundin fuhr. „Ich hab schon im Freien Rauch gerochen“, erzählt die 57-Jährige im VOLKSBLATT-Gespräch. Doch erst im dunstigen Gang war sie sich dann sicher, klopfte noch bei der älteren Frau und riet ihr, die Feuerwehr zu rufen. Sicherheitshalber wollte sie das auch tun, musste aber zuerst noch zum Auto, wo ihr Handy lag. „Da sah ich, dass es bereits lichterloh brannte, hab den Polizei-Notruf gewählt und bin dann wieder zurück zum Eingang“, sagt die Zustellerin, als plötzlich keine sechs Meter neben ihr der Körper des Mannes auf dem Boden aufschlug. „Ich war so geschockt“, gesteht sie „und hab mich nicht hingetraut“. Röckendorfer rief erneut die Polizei an und läutete dann an alle Hausbewohner heraus.

Flammen drohten überzugreifen

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz rückten mit einem Großaufgebot an. Dem 45-Jährigen, der auf dem Gehweg neben dem Haus lag, konnte aber nicht mehr geholfen werden. Weil sich der Brand bereits stark ausgebreitet hatte und auf das darüberliegende Stockwerk überzugreifen drohte, wurde ein Außenangriff vorgenommen“, schildert Feuerwehr-Einsatzleiter Jürgen Flötzinger von der FF Wels, die mit 23 Mann im Einsatz war.

20 Bewohner versorgt

Außerdem wurden die Bewohner der umliegenden Wohnungen evakuiert. 20 von ihnen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von den Sanitätern versorgt werden, fünf davon von Notärzten. Schließlich brauchten aber „lediglich“ zwei Personen ins Spital gebracht werden. „Alle anderen konnten später wieder in ihre Wohnungen zurück“, sagt Rotkreuz-Bezirksrettungs-Kommandant Andreas Heinz zum VOLKSBLATT: Das Rote Kreuz war mit 50 Kräften und 14 Fahrzeugen vor Ort — auch Kollegen aus den Bezirken Wels-Land, Vöcklabruck, Kirchdorf, Grieskirchen und Linz-Land wurden zur Unterstützung gerufen.

„Ich bin wirklich froh, dass ich dort war!“

Die geschockte Retterin, die nach dem ersten Schock sogar noch weiter arbeiten ging, musste am Dienstag ihre Erlebnisse erst einmal verarbeiten. „Viele Bewohner haben sich bei mir bedankt, als sie erfuhren, dass ich das Feuer bemerkt hatte“, sagt sie: „Ich bin wirklich froh, dass ich dort war, denn um diese Tageszeit sind die Wenigsten wach! Nicht auszudenken, was passieren hätte können …“ Dabei wurde die Welserin bereits zum zweiten Mal zum Schutzengel. Erst im Vorjahr schlug sie ganz in der Nähe bei einem Brand Alarm, als ein Bewohner früh morgens seine Pizza im Rohr vergessen hatte.

