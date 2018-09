Miglbauers Generalprobe für Youth Olympic Games

Im Schwimm-Weltcup wird auf die 25-m-Bahn gewechselt. Den Auftakt macht von Freitag bis Sonntag das Event in Eindhoven.

Während es in den Niederlanden für die Athleten aus der Linzer Trainingsgruppe — Bernhard Reitshammer, Alexander Trampitsch, Alexander Knabl und Cornelia Pammer — um die Limits für die WM im Dezember in Huangzhou (CHN) geht, hat der Weltcup für Marvin Miglbauer (Bild) eine besondere Bedeutung. Der VOLKSBLATT-TopTalent-Kandidat absolviert auf größerer Bühne seine Generalprobe für die Ende nächster Woche beginnenden Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires (ARG). „Ich bin zwar nervös, aber die Vorfreude auf die YOG ist riesig.“ Er hofft, vor seinem Saisonhöhepunkt nochmals Selbstvertrauen tanken zu können. „Ich will Bestzeiten schwimmen, vielleicht das eine oder andere Semifinale oder Finale erwischen“, meinte der 16-Jährige vor dem Abflug. Der Steyrer steht gleich fünf Mal am Start. Jeweils über 50 und 100 m Rücken bzw. Kraul sowie 200 m Rücken.

t.h.