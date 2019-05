Migration entlang Balkanroute – Kickl berät mit Amtskollegen

In Wien treffen einander am Freitag die Innenminister und Vertreter von 13 Ländern zu einer Ministerkonferenz. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) berät mit seinen Amtskollegen über Migrations-Herausforderungen an der östlichen Mittelmeer- und westlichen Balkanroute, wie das Innenministerium mitteilte.

Vertreten werden sein: Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Polen, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, die Schweiz und Österreich.

Die Zahl der Flüchtlinge über das Mittelmeer ist im März erneut gesunken. Im Vergleich zum ersten Quartal 2018 reduzierte sie sich um 13 Prozent, erklärte die EU-Grenzschutzagentur Frontex vergangenes Monat. Über die östliche Mittelmeerroute gab es von Jänner bis März allerdings einen Anstieg um zehn Prozent auf 9.000 Migranten im Vergleich zu 2018. Auf der Balkanroute stiegen die Zahlen sogar um 81 Prozent im Quartalsvergleich auf 2.300. Im März allein wurden hier 650 Migranten aufgegriffen.