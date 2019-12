„Migrationsdruck bleibt gewaltig“

Die Zahl der irregulären Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen ist nach Angaben der europäischen Grenzschutzagentur Frontex 2019 gesunken. Bis Jahresende dürften laut Frontex-Direktor Fabrice Legger rund 120.000 illegale Einreisen in die EU gezählt werden. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Rückgang um rund zehn Prozent und deutlich weniger als im Rekordjahr 2015, als Frontex 1,2 Millionen unerlaubter Grenzübertritte registriert habe.

„Die Zahlen sind aktuell zwar geringer, der Migrationsdruck nach Europa bleibt aber gewaltig“, so Leggeri gestern. „Außerdem beschäftigten uns die vielen Migranten, die in den vergangenen Jahren in die EU gekommen sind.“ Relativ viele reisten innerhalb des eigentlich grenzkontrollfreien Schengen-Raums weiter. „Sie stellen in mehreren Mitgliedsstaaten Asylanträge – das verstößt gegen die EU-Regeln.“

Die meisten Migranten gelangten heuer über die Ägäis nach Europa. Die Zahl der Migranten, die Italien auf dem Seeweg erreichen, hat sich hingegen in diesem Jahr im Vergleich zu 2018 halbiert. Gegenüber 2017 ergibt sich sogar ein Rückgang um 90 Prozent auf 11.439 Migranten, wie aus einer neuen Statistik des Innenministeriums in Rom hervorgeht.

Migranten sterben in türkischem See

Bei einem Bootsunglück auf dem osttürkischen See Van sind sieben Migranten ums Leben gekommen. Weitere 64 Menschen seien gerettet worden, teilten die türkischen Behörden am Donnerstag mit. Das Boot mit Menschen aus Pakistan, Bangladesch und Afghanistan sei in der Nacht gekentert und untergegangen. Der See liegt an der Grenze zum Iran, über die Migranten in die Türkei kommen, um von dort nach Westeuropa zu gelangen.