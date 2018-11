Migrationspakt spaltet CDU

Der Vorstoß des deutschen Gesundheitsministers und Bewerbers um den CDU-Vorsitz Jens Spahn für eine Diskussion über den UNO-Migrationspakt findet in der Partei nicht nur positiven Widerhall. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, sagte am Montag, die Unterzeichnung notfalls zu verschieben wäre eine „doppelte Führungsschwäche“, die sich Deutschland nicht erlauben dürfe. Der CDU-Vize und baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl mahnte: „Wir sollten uns von der populistischen Hysterie von Rechts nicht verrückt machen lassen.“

Die CDU Sachsen-Anhalt hatte am Samstag auf einem Landesparteitag eine Ablehnung durch die Bundesregierung gefordert.

bezahlte Anzeige

Diese bekannt sich am Montag aber noch einmal zu dem Pakt. Die Regierung sei überzeugt, dass eine globale Herausforderung wie die Migration nur global und multilateral angegangen und gelöst werden könne. Nationale Alleingänge würden in Sackgassen führen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. CDU-Chefin und Bundesklanzlerin Angela Merkel hatte den Pakt am Vortag als Testfall dafür bezeichnet, ob überhaupt noch multilaterale Vereinbarungen geschlossen werden können.

Aus der SPD kam scharfe Kritik an der Debatte in der CDU.

Nach den USA und Ungarn sind inzwischen auch Österreich, Polen, Tschechien, Bulgarien und Estland von dem Abkommen abgerückt, das zwar formal nicht rechtsverbindlich ist, aber zahlreiche politische Verpflichtungen enthält. Hauptkritikpunkt ist, dass nicht ausreichend zwischen legaler und illegaler Migration unterschieden wird und aus den unverbindlichen Zusagen Gewohnheitsrecht entstehen könnte.