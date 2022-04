Mikl-Leitner wird wieder zur VP-Chefin in NÖ gewählt

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird am Samstag beim 46. ordentlichen Landesparteitag der ÖVP Niederösterreich erneut zur Obfrau gekürt. Im VAZ St. Pölten werden sich rund 1.000 Gäste einfinden, darunter 470 stimmberechtigte Delegierte. Mikl-Leitner wurde im März 2017 mit einer Zustimmung von 98,5 Prozent an die Parteispitze gewählt und trat die Nachfolge von Erwin Pröll an.

Die Veranstaltung wurde im Vorfeld als „Arbeitsparteitag“ ohne großen Eventcharakter skizziert. Teilnehmen und ein Statement abgeben wird auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Gekürt werden neben der Landesobfrau die fünf künftigen Stellvertreterinnen und Stellvertreter.