Milenas vertrackte Liebe zu Kafka

Milena Jesenská, 1896 in Prag geboren, rebelliert gegen den stockkonservativen Vater. Sie verschenkt sein Geld an arme Schlucker, treibt sich in Prag mit Künstlern herum. Posiert mit Freundinnen in lesbischen Posen.

Stiehlt gerne. Geht 1919 nach Wien, das nach dem 1. Weltkrieg darniederliegt. Schreibt. Übersetzt Franz Kafka, als der noch völlig unbekannt ist. Wird Kafkas große Briefliebe. Jahre später, am 17. Mai 1944, stirbt Jesenská nach einer Nierenoperation im KZ Ravensbrück.

Das Theaterstück „Vor dem Fenster liegt die Welt“ erzählt die Geschichte der Journalistin und Widerstandskämpferin Jesenská. Teil eins, 100 Minuten lang, fokussiert auf die vertrackte, wundersame und tieftraurige Liebesgeschichte von Jesenská und Kafka. Premiere dieses Teils war am Freitag in der Tribüne Linz. Eine verzaubernde, bestürzende Seelenreise, minimalistisch und überbordend, die Mittel des Theaters und der Sprache auskostend.

Die Träumenden

Regisseurin Cornelia Metschitzer, die auch das Stück schrieb, gestaltet diesen Jesenská/Kafka-Teil als Hommage an eine aussterbende Menschengattung: Träumer und Träumerin. Hinter der Tür die drückende Wirklichkeit, vor dem Fenster aber liegt die Welt (Jesenskás – Reportage? poetische Skizze? – „Das Fenster“ von 1920). Jesenská hat noch Boden unter den Füßen, der schwerkranke – Tuberkulose – Kafka taumelt (hellwach!) zwischen Liebe und tiefer existenzieller Angst.

Viereinhalb Tage währt beider Liebesglück im Sommer 1920 in Wien. Die Angst siegt, mit der Bitte „nicht schreiben und verhindern, dass wir zusammenkommen“ rafft sich Kafka zu einem Ende der (Brief-)Liebe auf.

Simone Neumayr spielt eine Jesenská zwischen Stärke und Hilflosigkeit, lotet stille diese rätselhafte Seele aus. Den Juden Ernst Pollak heiratet Jesenská gegen den Willen ihres Vaters, der Antisemit hatte die Verbindung mit der Einweisung Jesenskás in eine Irrenanstalt untergraben wollen. Sie schwankt zwischen dem kaltschnäuzigen Pollak, den sie liebt, und dem seltsamen Heiligen Kafka. Ist das komisch? In Kafkas schwindelerregender Welt schon auch, zumal auch Jesenská den Witz liebt (einen Diebstahl hatte sie mit „erotische Not“ begründet).

Rudi Müllehner kann sich in dieser Inszenierung deutlich mehr austoben als Neumayr/Jesenská. Ein luftiger Bohème Pollak, eine liebenswürdig verdrehte Haushälterin, in der Jesenská eine echte Freundin findet. Und natürlich Müllehner ganz groß als ein absurd weltferner Kafka, der sich vor der Wiener Begegnung mit Jesenská so ganz und gar komisch ins Hoserl macht.

Die zeitlich so kurze, in anderer Hinsicht zeitlose Liebesbeziehung von Jesenská und Kafka bisweilen surreal inszeniert. Schwebend und konkret, begleitet von stimmigem und populärem Soundtrack (ja, es müssen die Popstars Smetana und Dvorák sein). Im Wechsel zwischen eingesprochenen Stimmen und griffigen Szenen ein Loblied auch auf die alte Kunst des Briefeschreibens. Auf die Welt der Fantasie. Auf die Sehnsucht. Ein kostbares Theaterereignis, Fortsetzung folgt im Herbst als Saisonauftakt der Tribüne.

Von Christian Pichler

Termine: 14., 17., 21. und 25. Mai; 2. Juni. Karten: 0699/11 399 844