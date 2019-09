Militärallianz um Saudi-Arabien griff Ziele im Jemen an

Sechs Tage nach den Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien hat die von dem Königreich angeführte Militärallianz Ziele im Jemen angegriffen. Bei den Attacken seien vier militärische Ziele im Norden der Hafenstadt Hodeidah zerstört worden, erklärte das Militärbündnis am Freitag. Dort seien unter anderem Seeminen produziert worden.

Nach eigenen Angaben vereitelte die Militärkoalition zudem einen geplanten Angriff der Houthi-Rebellen mit einem ferngelenkten Sprengstoff-Boot. Das Boot sei am Donnerstag im Süden des Roten Meers entdeckt und zerstört worden, meldete die saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf die Militärkoalition. Es sei von der Region Hodeidah im Westen des Jemen aus gelenkt worden. Das Ziel des geplanten Angriffs war demnach unbekannt.

Die Houthi-Rebellen, die im Bürgerkrieg im Jemen vom Iran unterstützt werden, hatten sich zu den Angriffen auf Ölanlagen des saudi-arabischen Staatskonzerns Aramco in Abqaiq und Khurais am vergangenen Wochenende bekannt. Die US-Regierung macht dagegen den Iran verantwortlich. Auch Saudi-Arabien sieht hinter den Angriffen “unzweifelhaft” den Iran. Die Führung in Teheran bestreitet jede Verwicklung.