Milliardär Branson will noch vor Bezos in Weltraum starten

Der britische Unternehmer Richard Branson will am Sonntag (ab 15:00 Uhr MESZ) mit seinem eigenen Raumschiff in den Weltraum starten – und damit seinem Milliardärs-Kollegen Jeff Bezos um neun Tage zuvorkommen. Branson will in der „VSS Unity“ nach dem Start vom kommerziellen Weltraumbahnhof Spaceport America im US-Staat New Mexico eine Höhe von 80 Kilometern erreichen. Ziel der Unternehmung ist der Einstieg in das Geschäft mit dem Weltraumtourismus.

Branson plant, in der „VSS Unity“ mit fünf weiteren Astronauten im Schlepptau eines Trägerflugzeugs abzuheben. In etwa 15 Kilometer Höhe soll das Mutterflugzeug das Raumschiff dann absetzen. Danach beschleunigt das Raumschiff mit eigenem Antrieb auf mehr als die dreifache Schallgeschwindigkeit und soll eine Höhe von über 80 Kilometern erreichen, bevor es nach wenigen Minuten wieder Richtung Erde geht.

Ziel von Branson, aber auch von Amazon-Gründer Jeff Bezos und Tesla-Chef Elon Musk ist es, ins Geschäft mit dem Weltraumtourismus einzusteigen. Bezos will am 20. Juli mit seiner Rakete mehr als 100 Kilometer hoch fliegen.