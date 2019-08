Milliardenraub für Waffenprogramm

Zum vierten Mal binnen zwei Wochen hat Nordkorea gestern einen Raketentest unternommen. Es dürfte die Reaktion auf das gemeinsame Militärmanöver Südkoreas mit den USA gewesen sein.

Während gestern noch unklar war, welche Raketen Nordkoreas Diktator Kim Jong-un genau abfeuern lassen hat, gibt es eine Antwort auf die Frage, woher sein völlig heruntergewirtschaftete Land das Geld für diese teuren Kriegsspiele hat: Gestohlen!

Nordkorea hat einem vertraulichen UNO-Bericht zufolge durch Hackerangriffe auf Banken und Kryptowährungsbörsen Milliarden für die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen erbeutet. „Die Gesamteinnahmen bis heute werden auf bis zu zwei Milliarden Dollar (1,8 Mrd. Euro) geschätzt“, hieß es in dem Schreiben von unabhängigen Experten an das zuständige Sanktionskomitee der Vereinten Nationen, in das die Nachrichtenagentur Reuters Einsicht hatte. Die Hackerangriffe seien „umfangreich und zunehmend ausgeklügelt“. Dabei seien die Attacken auf Kryptobörsen schwerer nachzuvollziehen. Zudem würden diese weniger stark von staatlichen Stellen kontrolliert.

Der Bericht deckte einen Zeitraum von sechs Monaten ab und war vergangene Woche dem UNO-Sicherheitsrat übergeben worden. Die UNO-Vertretung von Nordkorea ließ eine Bitte um eine Stellungnahme unbeantwortet.

Der Sicherheitsrat hat seit 2006 wiederholt Strafmaßnahmen gegen Nordkorea wegen dessen Atom- und Raketenprogrammen verhängt. In dem Bericht wird festgehalten, dass die Sanktionen weiter umgangen werden.