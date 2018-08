Millionenliga wird dem Namen gerecht

Europa-League-Halbfinale ist schön, Champions-League-Gruppenphase ist besser — zumindest, wenn es nach dem Millionenzuwachs am Konto geht. 9,49 Mio. hat RB Salzburg im Vorjahr rein an Leistungsprämien von der UEFA ausgeschüttet bekommen. Dazu gesellten sich lukrative Einnahmen aus den insgesamt zehn Europacup-Heimspielen sowie aus dem Marktpool und durch die Klub-Koeffizientenrangliste der UEFA.

Auch im Hause von Red Bull ein willkommener Gewinn, bei einer möglichen Qualifikation für die Gruppenphase der Königsklasse (das Hinspiel bei RS Belgrad war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch im Gange) fließen aber noch mehr Gelder.

Für ein Weiterkommen im Play-off schüttet der europäische Fußballverband insgesamt 15,25 Mio. als Startgeld für die CL aus. Zum Vergleich: Die Höchstsumme, die es in der Vorsaison an Prämien in der Europa League (ohne Marktpool und Koeffizienten-Rangliste) zu verdienen gab, betrug 15,71 Mio (heuer 21,34 Mio.). Dafür hätten aber alle Gruppenspiele und der Titel gewonnen werden müssen.

Salzburg budgetierte mit EL-Gruppenphase

Für Siege in der Gruppenphase der CL bekommen die Vereine heuer 2,7 Mio. (EL: 570.000), für ein Remis macht die UEFA 900.000 Euro (190.000) locker. Der Sieger erhält 19 Mio. bzw. in der Europa League 8,5 Mio.

Für die Salzburger spielt all das in den Transferplanungen nur eine untergeordnete Rolle. Budgetiert haben die Bullen mit dem Fall des Einzugs in die Gruppenphase der Europa League. „Es ändert sich grundsätzlich nichts an unserer Ausrichtung und dem Weg der vergangenen Jahre“, sagte Sportchef Christoph Freund. Nehmen würde er die zusätzlichen Einnahmen selbstredend schon: „Der Vorteil wäre, dass wir uns einen gewissen Polster schaffen könnten. Der Druck, Transfers zu einem gewissen Zeitpunkt umsetzen zu müssen, ist nicht mehr so groß. Man kann dann so wie heuer die Mannschaft zusammenhalten.“