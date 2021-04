Milva – Chansonsängerin mit Feuermähne 81-jährig verstorben

Die italienische Sängerin und Brecht-Interpretin Milva verlässt für immer die Bühne. Die Künstlerin mit der Feuermähne starb Freitag Abend im Alter von 81 Jahren in Mailand, wie ihre Tochter Martina Corgnati am Samstag mitteilte. Seit Jahren kämpfte die Chansonsängerin mit Gesundheitsproblemen, die sie 2010 gezwungen hatten, ihre 52 Jahre lange Karriere zu beenden.

Vom Schlagerstar zur Brecht-Interpretin

Als „Milva, la Rossa“ – Milva, die Rote – nannte sich die Künstlerin selbst auf ihrer offiziellen Webseite. Sie schaffte den Sprung vom Schlagerstar zur anerkannten Interpretin von Bertolt Brecht. Ob Brecht, Schlager oder Oper – die Italienerin setzte sich immer wieder über Genre-Grenzen hinweg. Im Mailänder Piccolo Teatro war sie unter der Regie von Giorgio Strehler die Seeräuberjenny in der „Dreigroschenoper“. Vor allem im deutschsprachigen Raum erfreute sich die italienische Diva, Chansonsängerin und Schauspielerin großer Beliebtheit. An internationaler Anerkennung fehlte es nicht. So wurde sie Ritterin der französischen Ehrenlegion und sowohl in Italien als auch in Deutschland mit dem Verdienstkreuz I. Klasse geehrt.

Milva kam am 17. Juli 1939 als Maria Ilva Biolcati im norditalienischen Örtchen Goro bei Ferrara zur Welt. Die Tochter eines Fischhändlers und einer Schneiderin trat in Nachtklubs auf, bevor sie bei einem Schlagerwettbewerb des staatlichen italienischen Fernsehens RAI ein Stipendium für eine Gesangs- und Schauspielausbildung gewann. Sie gab Gastkonzerte, ging auf Tourneen, sang u. a. in der Mailänder Scala und dem Pariser Olympia-Theater. Fast 20 Mal trat sie beim Festival von San Remo auf, ohne jedoch jemals den Wettbewerb zu gewinnen. Anfang der 70er Jahre entdeckte sie ihre Liebe zu Bertolt Brecht, trat in Giorgio Strehlers Mailänder „Teatro Piccolo“ auf und an der Deutschen Oper Berlin.

Milva trat auch als Piaf-Interpretin auf

Gleichzeitig wartete sie mit Interpretationen von Edith-Piaf-Chansons und Zarah-Leander-Stücken auf, gab Opern-Gastspiele („Tosca“; „Peter Pan“). In den 1980er Jahren wirkte sie in mehreren Spielfilmen mit.

Im September 2010 teilte Milva mit, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auftreten werde. Sie litt unter Gedächtnisproblemen. Zuletzt hatte sich Milvas Gesundheitszustand verschlechtert. Am 26. März hatte sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen. „Ich lasse mich impfen, weil ich an meinem Leben hänge“, sagte die Sängerin damals.