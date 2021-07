Milwaukee Bucks folgen Phoenix Suns ins NBA-Finale

Für die Phoenix Suns oder die Milwaukee Bucks endet zum Abschluss dieser Saison eine lange Durststrecke in der NBA. Von Dienstagabend an geht es für die beiden Teams in maximal sieben Partien um die Meisterschaft in der stärksten Basketball-Liga der Welt – einen Titel, den die Bucks 1971 gewonnen haben und die Suns noch nie.

Ob beide Teams in Bestbesetzung antreten können, ist unklar. Insbesondere der Einsatz des zweifachen MVP Giannis Antetokounmpo aufseiten der Bucks ist wegen einer Knieverletzung zumindest für den Auftakt fraglich. Die für den Finaleinzug entscheidende Auswärtspartie am Samstagabend beim 118:107 gegen die Atlanta Hakws verpasste er wegen seiner Knieblessur.

Drei Tage, nachdem die Suns sich in den Finale der Western Conference 4:2 gegen die Los Angeles Clippers durchgesetzt hatten, machten die Bucks aber auch ohne den Griechen ihren Erfolg in der Eastern Conference perfekt. Antetokounmpo hatte sich in Spiel fünf das linke Knie überstreckt. Obwohl die Hawks im sechsten und letzten Spiel wieder auf den zuletzt ebenfalls verletzten Trae Young zurückgreifen konnten, gerieten die Bucks nicht ein Mal in Rückstand. „Diese Jungs haben das ganze Jahr gearbeitet. Sie verdienen es, ins Finale zu kommen“, sagte Bucks-Trainer Mike Budenholzer.

Sowohl für die von den Wettanbietern nun als Favorit angesehenen Suns wie auch für die Bucks ist das Erreichen der NBA-Finals eine Rarität. Das von Chris Paul angeführte Team aus Arizona war erst zwei Mal dabei, verlor 1976 gegen die Boston Celtics und zuletzt 1993 gegen die Chicago Bulls. Die Bucks holten den Titel einmal, als sie 1971 gegen die Baltimore Bullets gewannen. Drei Jahre danach gab es bei der bis dato letzten Finalserie nach sieben Spielen ein 3:4 gegen die Celtics.

Phoenix hat in der Serie zunächst Heimvorteil und wäre auch in einem fünften oder siebenten Spiel Gastgeber. Die beiden Begegnungen in der Hauptrunde entschieden die Suns jeweils ganz knapp mit einem Zähler Vorsprung für sich.

Ergebnis National Basketball Association (NBA) vom Samstag: Halbfinale (best of seven), Eastern Conference, 6. Spiel: Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 107:118; Endstand in der Serie: 2:4.

Finale (best of seven): Phoenix Suns – Milwaukee Bucks. Erstes Spiel in der Nacht auf Mittwoch in Phoenix.