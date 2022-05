Ein Busunfall auf der indonesischen Insel Java hat mindestens 13 Menschen das Leben gekostet.

Der Bus mit 25 einheimischen Touristen an Bord sei am Montag früh in der Provinz Ost-Java von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Reklamepfosten geprallt, teilte die Polizei mit.

Das Fahrzeug war demnach mit hoher Geschwindigkeit von der Touristenstadt Yogyakarta nach Surabaya unterwegs. „Wir glauben, dass der Fahrer schläfrig war“, sagte ein Polizeisprecher.