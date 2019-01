Mindestens 30 Tote bei Unglück in Goldmine in Afghanistan

Beim Einsturz einer Goldmine im Nordosten Afghanistans sind am Sonntag mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden ereignete sich das Unglück im Bezirk Kohistan in der Provinz Badachschan. Sieben weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Bezirksgouverneur Mohammad Rustam Raghi.

Dorfbewohner hatten einen 60 Meter tiefen Schacht in einem Flussbett gegraben, um nach Gold zu suchen. Sie befanden sich in dem Schacht, als die Wände einstürzten. Warum der Schacht einstürzte, ist unklar. Provinzgouverneurssprecher Nik Mohammad Nasari sagte aber, bei den Menschen in der Mine habe es sich nicht um professionelle Bergarbeiter gehandelt.

“Die Dorfbewohner sind seit Jahrzehnten in diesem Geschäft, ohne dass die Regierung sie kontrolliert”, sagte Nasari. Die Behörden schickten Rettungskräfte zum Unglücksort. Die Dorfbewohner hätten bereits damit begonnen, eigenständig Leichen zu bergen.