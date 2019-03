Mindestens 60 Tote bei Busunglück in Ghana

Bei einem schweren Busunfall in Ghana sind mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Fahrzeuge seien auf einer Straße in der Region Bono East frontal zusammengestoßen, sagte Ankomah Twene von der örtlichen Feuerwehr am Freitag. Der Grund für den Unfall war zunächst unklar. Die Fahrzeuge gingen in Flammen auf, Es dauerte den Angaben zufolge eine halbe Stunde, sie zu löschen.

Das Unglück ereignete sich gegen 02.00 Uhr morgens (03.00 Uhr MEZ) in einer Gegend rund 430 Kilometer nördlich der Hauptstadt Accra in dem westafrikanischen Land. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren in den Bussen jeweils etwa 50 Passagiere. Der Polizeikommandant Joseph Antwi Gyawu sagte, beide Fahrzeuge seien in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen, als sich die Kollision ereignete. Ein Bus sei in Flammen aufgegangen, der andere sei schwer beschädigt. Rettungskräfte waren vor Ort, unter ihnen auch Feuerwehrleute.

In Ghana und vielen anderen afrikanischen Ländern kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Gründe sind meist überhöhte Geschwindigkeit, technische Probleme der Fahrzeuge und der schlechte Zustand der Straßen.