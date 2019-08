Mindestens fünf Tote bei Rebellenangriffen in Myanmar

Bei einer Angriffsserie von Rebellen ethnischer Minderheiten sind im Norden von Myanmar laut staatlichen Medien mindestens fünf Menschen getötet worden. Mitglieder dreier Rebellengruppen hätten sich für die Attacken auf fünf Militär- und Regierungseinrichtungen im Teilstaat Shan und der Region um die Stadt Mandalay zusammengeschlossen, meldete die Zeitung “Global New Light of Myanmar” am Freitag.

Die Angriffe erfolgten demnach am Donnerstag in der Früh und trafen unter anderem eine Militärakademie. Beobachter sprachen von einer “nie da gewesenen Eskalation” im Konflikt zwischen den Rebellen und der Regierung in dem vorwiegend buddhistischen Vielvölkerstaat. Ein Sprecher der Rebellen sagte dem Nachrichtenportal “The Irrawaddy”, die Attacken seien die Antwort auf eine Offensive des Militärs gegen eine der Gruppen im Staat Rakhine gewesen.

Mehr als 30.000 Zivilisten seien vertrieben worden. Sie seien “nur der Beginn” weiterer Angriffe, sagte Tar Phone Kyaw von der Rebellengruppe Ta’ang National Liberation Army (TNLA) demnach. Neben der TNLA seien die Gruppen Arakan Army (AA) und Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) beteiligt gewesen.

Die verschiedenen Ethnien kämpfen vor allem um ein eigenes Gebiet, in dem sie die Kontrolle haben. Das Militär des südostasiatischen Landes hatte ihnen zuletzt Gebiete in den Staaten Rakhine und Shan genommen. Die Armee und die Regierung um Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi werden vor allem wegen der Verfolgung der muslimischen Rohingya international kritisiert.