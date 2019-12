Mindestens neun Tote bei Lagerhausbrand in Neu Delhi

Ein Brand in einem Lagerhaus hat in der indischen Hauptstadt Neu Delhi mindestens neun Menschen das Leben gekostet. Zehn weitere seien verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Die Flammen hätten eine Gasflasche zur Explosion gebracht, dadurch sei eine Mauer teilweise eingestürzt. Die Ursache des Feuers, das in den Morgenstunden im Bezirk Kirari ausbrach, stand zunächst nicht fest.

Die Stadt ordnete Ermittlungen an. Das vierstöckige Gebäude sei vor allem zur Lagerung von Stoffen genutzt worden, sagte der Feuerwehrchef weiter. Unter den Todesopfern seien fünf Arbeiterinnen, die in dem Lagerhaus auch gewohnt hätten.

Derartige Brände kommen in Indien häufiger vor. Oftmals werden Sicherheitsstandards missachtet. Mangelhafte Brandschutzvorrichtungen, fehlende Notausgänge und veraltete Elektrik sind keine Seltenheit. Erst vor rund zwei Wochen waren bei einem Feuer in einer Fabrik in Neu Delhi 43 Menschen getötet worden.