Mindestens sechs Tote nach Sturm in Vietnam

Ein Tropensturm ist über einen Küstenabschnitt in Zentralvietnam hinweggefegt und hat Tote sowie Verwüstungen hinterlassen. Mindestens sechs Menschen starben, mehr als 110 weitere wurden verletzt, wie staatliche Medien in dem kommunistischen Land am Montag berichteten. Der Sturm namens “Noul” war am Freitag nahe den Urlaubszielen Hue und Da Nang auf Land getroffen. Er schwächte sich dann ab, wütete aber immer noch mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde.

In mehreren Provinzen der Region fiel der Strom aus, mehr als 10.000 Bäume wurden entwurzelt. In der Küstenstadt Da Nang, die sich nach einer zweiten Covid-19-Welle gerade wieder dem Tourismus öffnet, kam es nach heftigen Regenfällen zu Überschwemmungen.

Tropenstürme gibt es in Vietnam regelmäßig zwischen Juni und November. 2019 kamen 133 Menschen durch Naturkatastrophen wie Stürme, Überschwemmungen und Erdrutsche ums Leben.