Mindestens zehn Menschen starben in Russland an gepanschtem Alkohol

Mindestens zehn Menschen sind in Russland an einer Vergiftung aufgrund von gepanschtem Alkohol gestorben. Die Männer und Frauen im Alter von 36 bis 73 Jahren stammen aus mehreren Dörfern etwa 1.200 Kilometer südöstlich von Moskau.

Sie hätten alle ein tödliches Alkoholgemisch getrunken, teilten die Ermittler der Region Orenburg am Donnerstag mit. Einige seien zu Hause gestorben, andere im Krankenhaus.

Sie haben demnach nicht zusammen an einem Ort gesessen und Alkohol getrunken. Was genau sie konsumiert haben, wird den Behörden zufolge noch untersucht.

Es gab zwischenzeitlich Durchsuchungen von Verkaufsständen in der Umgebung. Dort seien Proben von Substanzen genommen worden. Nach Angaben der regionalen Behörden können wohl auch schon kleinere Mengen des gepanschten Alkohols zum Tode führen. Und dieser sei an verschiedenen Orten verkauft worden. Die Behörden in der Region Orenburg warnten die Menschen vor dem Kauf von nicht geprüftem Alkohol.

In Russland kommt es immer wieder zu solchen Vorfällen mit Toten. Der minderwertige Alkohol stammt oft aus Schwarzbrennereien.