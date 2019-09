Mindestens zwölf Tote bei Anschlag auf Bus im Irak

Bei einem Anschlag auf einen Bus in der Nähe der Stadt Kerbala im Süden des Irak sind mindestens zwölf Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden, wie die lokale Polizei mitteilte. Die Explosion ereignete sich demnach im Norden der Stadt. Zunächst übernahm niemand die Verantwortung für den Anschlag.

Derartige Anschläge in der mehrheitlich von Schiiten bewohnten Stadt im Süden des Irak waren in den vergangenen Jahren – seit den Erfolgen im Kampf gegen die Terrormiliz IS – selten vorgekommen.