Mindestsicherungs-Deckel hält vor dem Verfassungsgerichtshof

„Was uns der Hausverstand sagt, wurde nun auch durch die Verfassungsjuristen bestätigt: Diejenigen, die arbeiten gehen und Steuern zahlen, sollen mehr im Geldbörserl haben als diejenigen, die ausschließlich von Sozialleistungen leben“: So reagierten gestern OÖVP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer und FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr auf die Tatsache, dass der Verfassungsgerichtshof die oberösterreichische Mindestsicherungsregelung in Bezug auf die Deckelung weitgehend bestätigt hat. Der VfGH sehe beim oberösterreichischen Modell „keine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes. Die Summe der gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet, dass ein zur Vermeidung sozialer Notlagen ausreichender Betrag zur Verfügung steht“, so Mahr und Hattmannsdorfer mit Blickwinkel auf die Mindestsicherungs-Deckelung bei aktuell 1512 Euro für Bedarfsgemeinschaften. Dieser Deckel ist — im Gegensatz zu der vom VfGH aufgehobenen Regelung in NÖ — nicht starr, weil es einen Mindeststandard pro Person gebe. Ausgenommen von der Deckelung sind Pflege- oder Rehageldbezieher, Arbeitsunfähige, Menschen mit Beeinträchtigung, Pflegende oder Personen mit Kleinkindern.

Laut Hattmannsdorfer und Mahr habe der VfGH „lediglich die Einbeziehung von Personen in den Deckel, welche keinen Anspruch auf Mindestsicherung haben, als unsachlich qualifiziert“, letztlich ist die Entscheidung für die beiden aber „ein klarer Beweis für die Vorreiterrolle Oberösterreichs“. Mit der sozial ausgewogenen Deckelung werde ein spürbarer Unterschied zwischen Erwerbseinkommen und Sozialleistungen geschaffen.

Ende November hatte der Europäische Gerichtshof die finanzielle Kürzung für befristet Asylberechtigte gekippt. Oberösterreich will aber ohnehin das kürzlich vorgestellte Bundes-Modell der Mindestsicherung übernehmen.