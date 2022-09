Mini Cooper S Resolute Edition – Klein, aber resolut!

Mit den Modellen Countryman und Clubman hat Mini in den letzten Jahren Autofahrern Angebote gemacht, die mehr Platzangebot und Komfort schätzen. Nun legte die Erfolgsmarke aus dem Hause BMW mit dem dreitürigen Cooper S in der Resolute Edition ein Modell nach, das vor allem in den Bereichen Sportlichkeit und Optik punktet.