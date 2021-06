Mini Cooper SE – Fahrspaß aus der Steckdose

Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden.

Ein Mini ist Kult. Denn die weltweit riesige Fangemeinde des Briten hält dem knuddeligen Kleinwagen auch unter BMW-Ägide die Treue.

Das Portfolio umfasst schon seit Langem nicht nur den klassischen Viersitzer, darüber hinaus gibt es unter anderem auch einen Countryman mit seinen zwei Hecktüren oder das Cabrio.

Typenschein

Mini Cooper SE

Preis: ab € 33.600,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 45.324,- unter anderem inklusive Lackierung White Silver Metallic € 576,-, Connected Navigation Plus € 906,-, Komfortpaket Plus € 1308,-, Fahrassistenzpaket Plus € 2016,-, Nappa Lederlenkrad € 354,-, Panorama-Glasdach € 1008,-, Sonnenschutzverglasung € 420,-, Dachhimmel anthrazit € 204,-, Lichtpaket € 204,- und Harman Kardon-Lautsprechersystem € 804,-; einen Mini Cooper SE gibt es ab € 33.600,-

NoVA/Steuer: 0 %/ € 0 jährlich

Garantie: 2 Jahre, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre

Technische Daten:

Motor: Hybrid-Synchronmotor 135 kW/184 PS bei 7000U/min Spitzenleistung, max. Drehmoment 270 Nm bei 100-1000 U/min

Getriebe: Einstufenautomatik

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 7,3 s

Leistungsgewicht: 7,42 kg/PS

WLTP-Verbrauch: 17,6 kWh

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 17,9 kWh

Eckdaten:

L/B/H: 3850/1727/1432 mm

Radstand: 2495 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1365/1775 kg

Kofferraum: 211-731 Liter

Batterie: Lithium-Ionen-Akku 32,6 kWh, 350,4 V

Reifen: 4 x 205/45 R17 88W auf 17“-Alus

Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC

Airbags: 6