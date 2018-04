Der durch seine Rolle als Mini-Me in den „Austin Powers“-Filmen bekannte US-Schauspieler Verne Troyer (49) ist tot. Er sei am Samstag gestorben, teilte seine Familie auf Facebookmit. Der nur 81 Zentimeter große Schauspieler hatte außer dem Part in „Austin Powers“ weitere Nebenrollen in Dutzenden Filmen und TV-Serien. Eine Todesursache wurde in der Mitteilung nicht ausdrücklich genannt.