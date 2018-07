Ministerin erwartet „positive Lösung“ bei Kinderbetreuung

Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) erwartet „sehr bald eine positive Lösung“ in Sachen Kinderbetreuung. Vor Beginn des EU-Agrarrats in Brüssel, bei dem sie in Vertretung von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) den Ratsvorsitz innehat, sagte Bogner-Strauß am Montag, die „nächsten Verhandlungen folgen in den nächsten Wochen“.

Angesprochen darauf, dass der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) von 30 Millionen Euro gesprochen hat, um die es geht, wollte sich Bogner-Strauß nicht auf Zahlen einlassen. „Wir gehen aufeinander zu. Wir hatten schon sehr gute Gespräche mit den Landeshauptleuten.“ Nach den Gesprächen auf Beamtenebene gebe es die „Grundlage einer 15a-Vereinbarung. Es wird sehr bald eine sehr positive Lösung geben, mit der alle zufrieden sein werden“.

Indessen arbeiten die Bundesländer derzeit an ihren jeweiligen Stellungnahmen zum Thema Kinderbetreuung, die dann in einer gemeinsamen Position münden sollen. Am Freitag hat eine Verhandlungsrunde auf Beamtenebene stattgefunden, nach der die Länder den Vorschlag des Bundes zu einer neuen 15a-Vereinbarung über die Kinderbetreuung geschlossen abgelehnt hatten. Der Bund hatte ja vorgeschlagen, den Ländern künftig 110 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung zu stellen. Das sind 30 Mio. Euro weniger als derzeit, aber 20 Mio. Euro mehr als die zunächst budgetierten 90 Mio. Euro.

Das Burgenland führt derzeit den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz und will nun eine gemeinsame Länderstellungnahme organisieren, die bis 30. Juli vorliegen soll. Auf eben diese wartet das Familienressort, erst dann entscheide sich, ob es eine weitere Verhandlungsrunde auf Beamtenebene braucht oder ob schon zu einer politischen Runde eingeladen werden kann, erklärte der Sprecher von Ministerin Bogner-Strauß.