Ministerin Gewessler beruft wegen Erdgas Energielenkungsbeirat ein

Die Ukraine-Russland-Krise lässt auch in Österreich die Sorgen rund um einen Energieengpass steigen.

Um das Thema der aktuellen Erdgasversorgung Österreichs im Lichte des Russland-Ukraiu beraten, hat die für Energie zuständige Infrastrukturministerin Leonore Gewessler für Montag den Energielenkungsbeirat einberufen.

Das Gremium, dem Vertreter verschiedener Ministerien, der Sozialpartner, des Regulators E-Control, der gesamten Energiewirtschaft sowie der Parlamentsparteien angehören, soll dabei auch mögliche Szenarien zur Versorgung diskutieren.

Die Gasversorgung sei gesichert, beruhigte das Ministerium am Freitag. Die aktuelle Lage sei aber „ernst und wir beobachten sie genau“, so Gewessler. Derzeit würden die Gaslieferungen weiter eintreffen, Russland habe auch angekündigt, weiter Gas liefern zu wollen.

Aufgrund der aktuellen Lage sei nicht abzusehen, ob diese Einschätzungen realistisch seien. Mögliche Lenkungsmaßnahmen hätten immer das Ziel, Österreich gut durch eine Gasknappheit zu bringen. Dazu zähle etwa die vorrangige Lieferung von Gas an Haushalte und ein Drosseln von Gaslieferungen an die Industrie, so die Ministerin.