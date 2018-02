Minus 25,4 Grad! Bisher kälteste Nacht im Winter

In OÖ war es in Summerau mit minus 19,1 Grad am kältesten – In der Nacht auf Mittwoch könnte die Minus-20-Grad-Marke geknackt werden

WIEN/LINZ – Die Nacht auf Montag war die kälteste dieses Winters in Österreich, der bisherige Tiefstwert an einem bewohnten Ort (Seefeld mit minus 22,7 am 14. Februar) wurde im Kärntner Flattnitz mit minus 25,4 Grad klar übertroffen.

Summerau war der Kältepol

In Oberösterreich war Summerau mit minus 19,1 Grad der kälteste Ort, gefolgt von Reichenau im Mühlkreis mit minus 17,6 Grad. In Linz hatte es auch noch beachtliche minus 10,9 Grad. Von allen ZAMG-Messstationen war es mit 30,6 unter dem Gefrierpunkt am Sonnblick am kältesten.

Und die Temperaturen werden laut Meteorologen noch weiter fallen. Der Höhepunkt dürfte in der Nacht auf Mittwoch erreicht werden: Die Quecksilbersäule kann dann im Mühlviertel die Minus-20-Grad-Marke übertreffen, erwarten die Meteorologen von Ubimet.

Am Wochenende steigen Temperaturen

Ab Donnerstag werden durch ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik über eine Südwestströmung mildere Luftmassen Österreich erreichen. An der Alpennordseite ist Föhn zu erwarten, was tagsüber Plusgrade bringen könnte. Der Trend zu höheren Temperaturen wird sich in den darauffolgenden Tagen fortsetzen. Bis zu zehn Grad plus sind am Sonntag möglich.

Laut Ubimet war der Februar landesweit etwa ein Grad kälter als im langjährigen Mittel. Während es im Süden und Südosten Österreichs überdurchnittliche Niederschlagsmengen gab – nassester Ort war mit 190 Liter pro m² Loibl in Kärnten – lagen die trockensten Orte in Oberösterreich. So fielen in Linz, Freistadt und Reichenau im Mühlkreis lediglich 13 Liter pro Quadratmeter.