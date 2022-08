Missbrauch – nach 2500 Jahren

Iphigenie, vor 2500 Jahren als edles Opfer von Euripides gerühmt, von Goethe zur idealen Humanistin veredelt. Beide konstruieren eine Frau, die, um männliche Schuld hintanzustellen, freiwillig einen Tod wählt, dem sie ohnehin nicht entkommen wäre. Generationen von Humanisten wühlen seither im Konflikt zwischen Pflicht und Neigung. Sargnagel-Sätze wie „Sie hat es selbst gewollt“ stehen unterschwellig im Raum.

Vergangene Woche feierte „Iphigenia“, das zweite große Auftragswerk der Salzburger Festspiele, auf der Perner Insel Premiere, eine Koproduktion mit dem Hamburger Thalia Theater. Wie transferieren Regisseurin Ewelina Marcinak und Autorin Joanna Bednarczyk dieses Sinnbild für heldenhafte Aufopferung in die Gegenwart?

Es war Missbrauch! Grausam, brutal von Kindheit an. Alle wissen es. Keiner schaut hin. Onkel Menelaos vergeht sich seit ihrer Kindheit an der Tochter seines Bruders, auch der legt mehr als väterliche Zuneigung an den Tag. Als Iphigenie aufschreit, verlangt Vater Agamemnon ihr Schweigen, um seine Karriere nicht zu gefährden.

In hautfarbener Unterwäsche nähert sich die Familie, Iphigenie sitzt am Klavier, ein vielversprechendes Talent. Die Familienmitglieder stellen sich mit ihren bekannten Namen vor. Ethikprofessor Agamemnon hält vorweg einen Vortrag über Abraham und seinen Sohn, Ehefrau Klytaimnestra gilt als beste Schauspielerin der Stadt, Onkel Menelaos ist ein erfolgreicher Anwalt, seine Gattin, die schöne Helena, dauergeil und „nicht geeignet für die Ehe“. Eine Konstellation, die Sprengstoff bieten könnte für eine feministische Sicht der über Generationen in ein Schuld-Rache-Gefüge verfranzten Familie.

Vorträge & Komik

Autorin und Regie führen den Kampf leider mit stumpfen Waffen, tanzen auf vielen Kirtagen, werfen mit oft schulmäßig dozierten Brocken aus allerlei Denkwelten um sich. Mythologische/psychologische Einsprengsel münden gelegentlich in unfreiwilliger Komik, als sich etwa Iphigenia borderlinend mit großem akustischem Getöse selbst die Finger bricht und Agamemnon einen Eisbeutel bringt.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Elitär hingegen wieder das Schauspieler-Ensemble. Rosa Thormeyer als Iphigenia changiert mit kleinsten Regungen zwischen Angst und Auflehnung, ihre reale Mutter Oda reflektiert mit dunkler Stimme Iphigenias um viele Jahre älteres Selbst. Agamemnon Sebastian Zimmler zeigt hinter Schuld und Unsicherheit bemüht glatte Fassade. Innen- und Außenansichten ihrer Seele gewährt auch Christiane von Poelnitz als Klytaimnestra. Unsympathisch Stefan Stern als Menelaos, ungeniert die geile Helena alias Lisa-Maria Sommerfeld. Tanzformationen und Menschenskulpturen, die schönsten Momente der Inszenierung, stehen als starker Ausdruck für die jeweilige Struktur des Gefüges aus der Befindlichkeit jedes Einzelnen.

Als ob die Möglichkeiten der aufwändigen Bühnenkonstruktion nach „Ingolstadt“ ein zweites Mal genutzt werden sollten, waten und spritzen auch diesmal die Schauspieler im knöcheltiefen Wasser, zeigt ein riesiger Spiegel die Figuren von mehreren Seiten. Ein endlos langer Bühnenumbau langweilt, dramaturgisch wiederholen sich die akustisch beeinträchtigenden Begleittöne sowie Verfremdungen, wenn etwa Menelaos privat an die Rampe tritt und über seine Rolle als Kinderschänder reflektiert oder dem Publikum Denkaufgaben stellt: „Mord bleibt abstrakt, nicht wahr?“

Das Thema Vergeben, Verzeihen als Ende der Generationen überdauernden Gewalt- und Rachespirale geht unter im Nebel über dem Bühnengewässer, verbrannt wie das Klavier im Schlussbild.

Von Eva Hammer