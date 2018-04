„Mission 2030“: CO2-Ausstoß massiv verringern

Österreich macht sich bereit für die „Mission 2030“: Mit der am Dienstag präsentierten Klima- und Energiestrategie haben Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Verkehrsminister Norbert Hofer ihre Zielvorgaben für die kommenden Jahre bzw. Jahrzehnte bezüglich der Energiewende vorgestellt. Es sei ein konstruktiver Weg der Mitte, der ohne neue Steuern und Belastungen bis 2030 eine Reduktion der C02-Emisssionen um 36 Prozent bewirken soll – gemessen an den Basiswerten aus dem Jahr 2005.

Mehr Erneuerbare bis 2030

Bis 2030 soll damit also dem nächsten Etappenziel, der weitgehenden Dekarbonisierung deutlich näher gekommen werden. Speziell sollen wichtige Umstellungen in der Energiewirtschaft erfolgen, ein weitgehender Ausstieg aus Kohle und fossilen Energien soll vollzogen werden. „Beim Gesamtenergiebedarf wollen wir den Anteil erneuerbarer Träger von derzeit 35 Prozent auf 45 bis 50 Prozent anheben“, betonte Köstinger. Strom soll schon 2030 zu 100 Prozent aus Erneuerbaren kommen. Bis 2050 sollen dann bei der Wärme 100 Prozent erreicht werden, auch der Verkehr soll bis dahin CO2-neutral werden.

Weniger Ölheizungen

Kaum eine Zukunft haben in der neuen Strategie Ölheizungen. „In den nächsten 20 bis 30 Jahren sollen Ölheizungen gänzlich aus dem Wärmemarkt verdrängt werden“, heißt es im Strategiepapier. Zunächst soll sich bis 2030 die Zahl der 700.000 Geräte in Österreich halbieren, gab Köstinger (ÖVP) hier die Marschrichtung vor. Ab 2020 sollen in Neubauten keine Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Spätestens ab 2025 soll im Bestand der Ausstieg erfolgen, beginnend mit Kesseln, die mehr als 25 Jahre alt sind.

Fördereffizienz schaffen

Ein weiterer Punkt der Mission 2030 sieht die Schaffung von mehr Fördereffizienz vor.

Hier soll etwa bei der thermischen Sanierung angesetzt werden. Denn in den vergangenen Jahren hätten die Förderungen in diesem Bereich weniger Maßnahmen ausgelöst als erhofft. Anstatt mehrerer Förderungen auf unterschiedlichen Ebenen soll hier künftig nur mehr ein Antrag nötig sein. Die Sanierungsquote solle von derzeit 0,8 Prozent auf zwei Prozent pro Jahr erhöht werden, erklärte die Umweltministerin.

Wirtschaft und Klimaschutz seien kein Widerspruch, „wir können im Bereich der E-Mobilität bis 2030 insgesamt fast 34.000 neue Jobs und 3,1 Mrd. Euro Wertschöpfung zusätzlich schaffen“, betonte Hofer.

Veränderung im Verkehr

Was den Verkehr betrifft – prozentuell der Hauptverursacher von CO2 in Österreich – erklärte der Verkehrsminister, dass 2,5 Prozent aktuelle Zulassungsquote bei Elektrofahrzeugen zwar viel, aber nicht genug seien. Er sei aber überzeugt, dass sich vieles verändern wird. Zuletzt betrug der Anteil des Verkehrs in Österreich 22,9 Millionen Tonnen an CO2-Äquivalenten von insgesamt 50,6 Millionen Tonnen im Jahr 2016 (ohne Emissionshandel). Wichtig sei, betonte Hofer, dass es für die Bevölkerung auch leistbar gemacht werden müsse, von alten Diesel-Autos auf die neue Elektro-Generation umzusteigen.