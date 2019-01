Wirbt „Mission Lifeline“ für Scheinehe mit Flüchtlingen?

Den Seenotrettern einiger Hilfsorganisationen wird immer wieder vorgeworfen, Flüchtlinge auf die riskante Überfahrt im Mittelmeer zu locken und so Mitschuld am Ertrinken von Migranten zu sein. Derzeit sorgt die Hilfsorganisation „Mission Lifeline“ mit einem Tweet für erneute Aufregung:

Ihr seid noch nicht verheiratet? Vielleicht verliebt Ihr Euch zufällig in einen Menschen, der*die hier noch kein Bleiberecht hat. Könnte passieren, oder? Bleibt offen! 💖 — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) 23. Januar 2019

Kritik an diesem Tweet kam auch von CDU/CSU und FDP. Der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor sprach von einem Skandal: „Dieser absurde Aufruf zum Eingehen von Scheinehen zeigt überdeutlich, dass diese ‚Seenotretter‘ in Wahrheit eine viel größere Agenda verfolgen. Sie wollen unser Ausländerrecht mit ihrer linken Ideologie hintertreiben und unseren Rechtsstaat an der Nase herumführen.“

Wie die deutsche „Bild“-Zeitung am Montag in ihrer Onlineausgabe berichtet, weist der „Mission Lifeline“ Mitbegründer Axel Steier die Kritik gegenüber „Bild“ zurück. Es handle sich lediglich um „einen Aufruf für Spenden für die Seenotrettung“. Es gehe nicht um Ehen, sondern um Liebe. Viele Twitter-User sehen das anders und reagieren unter dem Hash-Tag „#scheinehe“ mit Unverständnis.