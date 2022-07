Keine Regeländerung für Misstrauensvotum in Johnsons Partei

Der schwer in Bedrängnis geratene britische Premier Boris Johnson muss offenbar frühestens kommende Woche mit einem weiteren Misstrauensvotum rechnen. Das zuständige 1922-Komitee seiner Konservativen habe die Regeln nicht geändert, berichteten Medien in London am Mittwochabend. Vielmehr solle am Montag eine neue Komiteespitze gewählt werden. Da dann aber vermutlich parteiinterne Gegner Johnsons die Oberhand gewinnen dürften, wird anschließend eine Regeländerung erwartet.

Nach den aktuellen Vorschriften darf es nach einem gewonnenen Misstrauensvotum ein Jahr lang keine weitere Abstimmung geben. Johnson hatte erst vor kurzem ein Votum überstanden, wenn auch nur knapp. Seitdem hat die Zahl der Tory-Abgeordneten, die Johnsons Rücktritt fordern, aber deutlich zugenommen. Zwei Minister, mehrere Staatssekretäre und zahlreiche weitere konservative Amtsträger traten zurück. Johnson betont, er wolle dennoch weitermachen.

Zum Ende einer direkt im Fernsehen übertragenen Ausschusssitzung lehnte der Premier am Mittwoch erneut einen Rücktritt ab. „Ich werde nicht zurücktreten“, sagte er. „Und Neuwahlen sind ehrlich gesagt das letzte, was dieses Land braucht.“ Medienberichten zufolge will eine Gruppe von Ministern ihn auffordern, sein Amt niederzulegen.

Den Abgeordneten seiner Konservativen Partei drohte Johnson für den Fall einer Revolte mit einer Neuwahl. Es werde nur zu einer vorgezogenen Parlamentswahl kommen, wenn „Leute“ sein Mandat missachteten, sagte der Premier. Er betont stets, er habe mit seinem fulminanten Wahlsieg 2019 ein starkes Mandat erhalten.

Falls es zur Neuwahl kommt, dürften zahlreiche konservative Abgeordnete ihre Mandate verlieren. Das geht aus Umfragen hervor. Kommentatoren wiesen daher darauf hin, dass Johnson mit der Androhung versuchen könnte, ein neues Misstrauensvotum abzuwehren oder eine solche Abstimmung zu verhindern.