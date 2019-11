Mit 230 km/h über Freilandstraße

21-jähriger Innviertler fuhr in Gurten mit seinem BMW ins Radar

Mit unglaublichen 230 Stundenkilometern bretterte am Montagnachmittag ein 21-Jähriger mit seinem hochmotorisierten Auto über die Wippenhamer Landesstraße.

In Ranzing in der Gemeinde Gurten (Bez. Ried) war dann Endstation für den Raser. Obernberger Polizisten, die an der Straße, auf der Tempo 100 gilt, Lasermessungen durchgeführt hatten, stoppten den Innviertler kurz nach 15 Uhr und zogen den BMW 440i aus dem Verkehr.

Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen, zudem wird er bei der Bezirkshauptmannschaft Ried/I. angezeigt.