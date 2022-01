Mit 3.702 Neuinfektionen in Tirol Höchststand erreicht

Am Mittwoch ist in Tirol ein Höchststand der Neuinfektionen erreicht worden. In den vergangenen 24 Stunden wurden 3.702 Menschen positiv auf das Virus getestet, am Vortag waren es noch 2.123.

Die Situation in den Spitälern blieb indes weiter stabil: 123 Menschen mussten stationär behandelt werden (minus sieben), davon 27 (plus eins) auf einer Intensivstation, teilte das Land mit.

Gleichzeitig wurden fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus sowie 2.009 Genesene gemeldet. Insgesamt galten im Bundesland 19.052 Menschen als aktiv positiv.

4.506 von ihnen sind mit der Virusvariante Omikron infiziert, seit dem Vortag kamen 570 Omikron-Fälle dazu. In den Krankenhäusern mussten aber nur 15 Menschen mit Omikron auf einer Normalstation behandelt werden und eine Person auf der Intensivstation.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Tirol lag laut AGES-Zahlen vom Dienstag in Tirol bei 1.967. Damit lag der Wert noch deutlich über jenem vom Österreich mit 1.288. Im Bezirk Landeck betrug die Inzidenz 3.604 im Bezirk Kitzbühel 3.170.