Mit 3-D-Bildern wieder im Takt

LINZ – Eine Kooperation mit Spezialisten in Utah (USA) und Bordeaux (Frankreich) hilft Kardiologen am Linzer Ordensklinikum Elisabethinen, Patienten mit komplexen Herzrhythmusstörungen zu behandeln. Die hier gemachten CT- und MR-Bilder werden bei Vorhofflimmern nach Salt Lake City (Utah) geschickt und dort in 3-D-Bilder umgewandelt, im Fall von Kammerflimmern wird auf die Expertise der Franzosen gesetzt.

Bei gesunden Herzen gibt der sogenannte Sinusknoten den Takt vor, in dem das Herz die rund fünf bis sechs Liter Blut durch den Körper zirkulieren lässt. Ist der Herzrhythmus durch unterschiedliche Ursachen gestört, kommt es zur unregelmäßigen Abfolge des Herzschlages. Symptome sind Herzklopfen, Atemnot oder Schwindel. Die Herzrhythmusstörung kann durch eine Katheterablation in vielen Fällen dauerhaft beseitigt werden, wobei eine Sonde von der Leiste ins Herz vorgeschoben wird und der Arzt das Gewebe, das Schuld an der Störung ist, mit Hitze oder Kälte verödet während das Herz weiterpumpt“, erläutert Prof. Helmut Pürerfellner, Leiter der Rhythmologie und Elektrophysiologie am Ordensklinikum. Bislang gaben die zweidimensionalen CT- und MR-Bilder den Experten zu wenig Aufschluss, erst während des Eingriffes musste abgetastet werden, wo sich die störende Vernarbung befindet.

bezahlte Anzeige

Als Einzige in Österreich an Studie beteiligt

Im Fall des Vorhofflimmerns darf das Ordensklinikum als einziges in Österreich und eines von 40 Zentren weltweit an einer Studie teilnehmen, an der die Methode bis 2020 an 888 Patienten erprobt wird. Etwa 15 bis 20 Patienten sollen aus Österreich kommen. Im Fall des Kammerflimmerns wurden bereits 25 Patienten mit Hilfe der 3-D-Bilder aus Bordeaux behandelt, 40 bis 50 sollen es künftig pro Jahr sein, erläutert Pürerfellner. Etwa die Hälfte der Betroffenen mit Kammerflimmern können davon geheilt, bei den Patienten mit Defibrilator die Zahl der Schocks reduziert werden. Die Kosten betragen pro Bild 500 Euro, die das Spital aus einem Forschungstopf finanziert. Durch die neue Bildgebung können die Verödungen rascher und daher schonender durchgeführt werden.