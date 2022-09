Mit 65 titelhungrig wie eh und je

„Solange ich mit den Jungen mitfahren und auf meine Sponsoren zählen kann, denke ich nicht ans Aufhören“ — sprach’s und machte sich auf den Weg nach Deutschland, um neue Differentiale für seinen Ford Fiesta 4×4 (570 PS) abzuholen.

Alois Höller ist mit 65 Jahren noch immer Motorsportler mit Leib und Seele — und erfolgreich. In Melk holte sich der Götzendorfer kürzlich mit dem vorzeitigen Gewinn der Rallycross-Staatsmeisterschaft den 43. Titel seiner Karriere.

„Man freut sich über jeden Titel“, lachte Höller. Auch diese Saison will er noch einmal angreifen, wenn das mit den neuen Differentialen hinhaut. Eingebaut werden sie selbstverständlich wie immer höchstpersönlich.

„Ich bin seit Mai in Pension, da geht es etwas leichter.“ Will heißen, dass er nicht am Abend nach dem Job noch am Auto schrauben muss. „Jetzt geht das auch tagsüber.“

Die Teuerung bekommt auch der Routinier zu spüren. So kosten etwa die Slicks 20 bis 30 Prozent mehr. „Es hängt sich überall an, aber das wird mich nicht abbringen“, meinte Höller entschlossen.

Die Saison schließt er mit dem „Race of Champions“ im November ab. In Greinbach gewann der Rallycrosser im Vorjahr gegen Fahrer unterschiedlichster Klassen mit Rekord.

Von Tobias Hörtenhuber