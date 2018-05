Mit 92 Jahren ältester Regierungschef der Welt

Erstmals seit der Unabhängigkeit von Großbritannien vor gut 60 Jahren gab es in Malaysia einen demokratischen Machtwechsel. Dabei hat die bislang regierende Partei von Premierminister Najib Razak klar verloren. Sein Nachfolger ist extra aus dem Ruhestand zurückgekehrt: Es handelt sich um den früheren Premier Mahathir Mohama, der dieses Mal als Spitzenkandidat für die Opposition angetreten war. Er wurde bereits gestern vereidigt und ist mit 92 Jahren der älteste Regierungschef der Welt. Er wolle „Recht und Ordnung wiederherstellen“, versprach Mahathir eine nationale Aussöhnung. Er hatte das Land mit heute 31 Millionen Einwohnern bereits für mehr als zwei Jahrzehnte regiert und mit harter Hand wirtschaftlich vorangebracht, bevor er vor 15 Jahren in Pension ging. Sein Ex-Zögling Najib geriet zuletzt immer tiefer in eine Korruptionsaffäre.