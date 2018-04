„Mit Abstand schwierigstes Jahr“

Springreiten: Helmut Morbitzer denkt auch an ein Turnier am Linzer Hauptplatz

Von Christoph Gaigg

Mit dem Auftakt der Casino-Grand-Prix-Serie in Ebelsberg wird von Donnerstag bis Sonntag die Linzer Pferde-Frühlingstour eingeläutet. Hausherr Helmut Morbitzer ist wie gewohnt als Veranstalter und Sportler mittendrin im Geschehen. Dabei war eine Fortsetzung der Turnierserie auf der traditionsreichen Reitsportanlage lange Zeit völlig ungewiss.

„2017 war mit Abstand mein schwierigstes Jahr“, erzählte Morbitzer. Das begann etwa mit dem Absprung von Sponsor Kap Jumping. „Die Gruppe hat uns im Stich gelassen und ist uns viel Geld schuldig geblieben. Wir hatten eine Lücke in einem hohen sechsstelligen Bereich.“

„Haben lange überlegt, ob wir es nochmal machen“

Dann musste der Boden auf der Anlage in Linz-Ebelsberg saniert werden. Das ist alle fünf Jahre notwendig, die Gesamtkosten betrugen rund 150.000 Euro. „Wir haben lange überlegt, ob wir das nochmal machen“, so Morbitzer. Dass es in fünf Jahren erneut weitergeht, ist eher unwahrscheinlich. Sollen doch am angrenzenden Areal zahlreiche Wohnungen gebaut werden, weshalb alleine die wegfallenden Parkplätze ein großes Turnier unmöglich machen würden. „Bis 2020 haben wir alle Möglichkeiten“, sagte Morbitzer, der bis 2022 nationale Bewerbe in Betracht zieht, sich dann als Veranstalter zurückziehen könnte. Die Ideen gehen dem leidenschaftlichen Reiter aber nicht aus. Eine davon wäre ein Turnier mitten am Hauptplatz. „Es hat schon mal Gespräche gegeben, aber das ist alles noch unausgegoren.“

Voller Tatendrang sprüht Morbitzer in Sachen eigener Karriere auf dem Pferd. Mit „Liberty Hill“ hat der Routinier nämlich einen Vierbeiner mit bemerkenswertem Potenzial bekommen: „Er ist eines der besten Pferde, das ich jemals geritten bin.“ In Linz soll aber eher Stute Calanda wieder zum Einsatz kommen. „Sie ist launig, was so manches weibliche Geschlecht mit sich bringt. Aber ich liebe diese Stute.“