Mit allen Sinnen auf den Punkt kommen

„Sinnesrausch“ im OÖ Kulturquartier startet am 24. Mai und geht wieder bis aufs Dach

Nicht der „Höhen-“, nein, der „Sinnesrausch“ wird die oberösterreichische Hauptstadt heuer erfreuen. Das OÖ Kulturquartier zeigt sich im Sommer ganz im Zeichen von Punkt, Linie, Raum und Zeit. Eine „körperliche Kunsterfahrung“ verspricht Direktor Martin Sturm. „Im OÖ Kulturquartier werden Formate, die sich bewähren, immer weiterentwickelt“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Hier wird gezeigt, was zeitgenössische Kunst bewirkt: stets in Bewegung, immer im Aufbruch, ständig unter Spannung, mitten im Leben.“

Eröffnet wird der von Genoveva Rückert und Katharina Lackner kuratierte „Sinnesrausch“ am 24. Mai. Bis 13. Oktober führt ein Parcours durch das Offene Kulturhaus bis aufs Höhenrausch-Gelände. Der Große Saal und das Dach werden mit imposanten Installationen bespielt. Die Wiener Künstlergruppe Numen, die vor ein paar Jahren schon einmal eines ihrer Werke im Stiegenhaus des OK platziert hat, spinnen heuer unter dem Titel „For Use“ein betretbares blaues Netz in den gesamten Freiraum des voest alpine open space. „Das wird auch eine sportliche Herausforderung für die Besucher“, sagt Rückert. Die taiwanesische Künstlerin Te-Yu Wang wird im OK-Saal eine riesige begehbare Blase schaffen. Mit Helmuth Gsöllpointner ist auch heimische Kunst vertreten.

Wie das Hunderl in die Landeshymne kam …

Zeitgleich mit dem „Sinnesrausch“ wird auch die Wunderkammer wiederbelebt. Dort geht man mit gewohnt schrägem Blick der Frage nach, wie das Hunderl in die Landeshymne kam. Wertvolle Museumsobjekte finden sich dabei neben Alltagskultur und betrachten die Beziehung zum Vierbeiner aus ungewohnten Perspektiven.

Noch bevor der „Sinnesrausch“ zum spektakulären Erleben von Kunst einlädt, startet am 14. März das Festival Nextcomicim Kulturquatier und feiert unter dem Motto „next stop linz“ sein zehnjähriges Bestehen. Das Filmfestival Crossing Europe, das heuer, so Landeshauptmann Stelzer, zusätzlich vom Land OÖ gefördert werde, setzt vom 25. bis 30. April den Festivalreigen fort, der im „Sichtwechsel“(3. bis 7. Juni) mit und für Menschen mit Beeinträchtigungen und im Theaterfestival für junges Publikum „Schäxpir“ vom 24. bis zum 30. Juni endet.

Erstmals im Winter 2019 startet das neue Format „Junges Kulturquartier“. Die Fortsetzung des Stadtspiellabors und des Gaudimax dehnt sich auf die Dachböden aus, Räume, die auch die jungen Besucher und ihre Begleiter mit Kunst er- und bespielen können. Auch die Clubkultur wird weiter hochgehalten, Markus Reindl und Clemens Bauder sind für das „Klubinsitut“ verantwortlich. Vom Foyer des Ursulinenhofes bis zum öffentlichen Raum des OK-Platzes wird im Sommer Clubkultur gelebt. mmo