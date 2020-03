Mit Ast Freileitung berührt: Stromschlag

Durch einen Stromschlag ist am Sonntagnachmittag im Salzburger Lungau ein Einheimischer verletzt worden.

Der 40-Jährige wollte in der Nähe seines Wohnhauses in Zederhaus im steilen Gelände einen mehrere Meter langen Ast von einem Weg entfernen. Dabei dürfte das Holz eine 30-kV-Freileitung berührt haben, weswegen der Mann in den Stromkreis geriet und einen Schlag erlitt, informierte die Polizei.

Der Lungauer konnte noch selbst einen Notruf absetzen. Ein Notarzt versorgte den Verletzten, anschließend wurde er in das Krankenhaus Schwarzach geflogen.