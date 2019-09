Mit Axt und Messer auf Kontrahenten losgegangen

Streitereien, die in gefährliche Auseinandersetzungen endeten, haben in der Nacht zum Sonntag die Polizei in Atem gehalten. In Linz musste gleich zweimal eingeschritten werden. Bei einem Streit eines 31-Jährigen mit dem neuen Freund seiner Ex-Lebensgefährtin ergriff der Mann ein Messer und drohte, den 27-Jährigen zu töten.

Dieser konnte ins Freie fliehen und die Polizei alarmieren. Drei Streifen rückten zu dem Beziehungsstreit aus. Die Beamten nahmen den 31-Jährigen fest und brachten ihn in das Polizeianhaltezentrum.

Nur wenige Zeit später bedrohte andernorts in der Landeshauptstadt ein 41-jähriger Kroate seinen 38-jährigen Nachbarn. Er klopfte mit einer Axt gegen die Wohnungstür und drohte, ihm mit dem Beil den Schädel einzuschlagen. Die alarmierte Polizeistreife musste den Kroaten mehrmals auffordern, das Beil fallen zu lassen. Mit Hand- und Fußfesseln brachte man ihn ins Polizeianhaltezentrum. Bei der Einvernahme zeigte sich der Kroate geständig, er wird auf freiem Fuß angezeigt.

Rumänen in Rage

In Braunau eskalierte ein Streit vor einem Fast-Food Restaurant. Zwei rumänische Gruppen mit insgesamt sechs Beteiligten waren auf dem Parkplatz aneinandergeraten. Dabei versetzte ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Wels Land seinem 23-jährigen Gegenüber aus dem Bezirk Braunau einen Schlag, wodurch dieser rücklings zu Boden fiel. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde bewusstlos. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife wurde Zeuge des Vorfalles und löste die Rauferei auf. Die Beamten verhafteten den 17-Jährigen, die anderen Beteiligten flüchteten in verschiedene Richtungen. Das bewusstlose Opfer wurde mit Hilfe Unbeteiligter bis zum Eintreffen der Rettung erstversorgt und anschließend ins KH Braunau eingeliefert. Der 17-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Ausforschung der weiteren Beteiligten läuft noch.